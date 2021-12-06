التنمية المحلية : تقييمات للعاملين وحركة تنقلات بداية 2022 .. تغيير 47 قيادة في المحافظات

متحدث وزارة التنمية المحلية:

-وزير التنمية المحلية يدفع بالكفاءات لتولى مناصب قيادية نتيجة للمتابعة وتقييم القيادات المستمر

- اهم معايير التقييم تنفيذ التكليفات التى يكلف بها القيادات

- وجود انضباط في أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين

- الحصول على رضا المواطنين

-تقييم لأداء القيادات المحلية بشكل يومى

تعكف وزارة التنمية المحلية حاليًا لتقييم جميع القيادات المحلية استعداداً للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتى يتم الاعلان عنها عادة في فبراير من كل عام حيث ستجرى مطلع عام 2022 المقبل.

واكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ،ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ توليه المنصب وهو يدفع بالكفاءات لتولى مناصب قيادية نتيجة للمتابعة وتقييم القيادات المستمر الذي يضمن تطوير الاداء ، فلذلك فان هناك متابعة دقيقة لاداء العاملين بالمحليات وتقييم مستمر .

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان اهم المعايير التى يتم تغيير القيادات وتقييمهم عليها ، أن يتم تنفيذ التكليفات التى يكلف بها ووجود انضباط في أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين والحصول على رضا المواطن في ظل عدم وجود قمامة في الشوارع ووجود إنارة في الشوارع وغيرها من الخدمات، ولذلك يوجد تقييم باستمرار لأداء القيادات المحلية.

وأشار الى ان تنفيذ التكليفات معيار التقييم المستمر والتي يتم متابعتها من قطاع الأمانة العامة للإدارة المحلية وقطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة ويتم الاعتماد على معايير متعددة منها معايير للعمل الفني وأخرى للعمل الإداري ،وكل قيادة لدية توصيف وظيفة له ويتم العمل في هذا الإطار.

واردف انه يتم اجراء تقييم لأداء القيادات المحلية بشكل يومى، والتفاعل مع شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أحدثت نقلة في حل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها، موضحا ان مبادرة صوتك مسموع هدفها الرئيسى إشراك المواطن في إدارة الحكم المحلي وسماع شكاوى المواطنين، وبذلك يتم تحقيق التواصل بين المواطنين، وأصبح المواطن عين وزارة التنمية المحلية في الشارع، وبعد ذلك يأتي دور الوزارة وقطاع التفتيش في المتابعة لشكوى المواطن ورصد أداء القيادات من خلال تنفيذ التكليفات، ومن خلال هذا التقييم يتم إجراء حركات في تغيير القيادات واثابة المتميز وعقاب المقصر.



أما العقوبة التى توقع على المقصرين فهناك أكثر من إجراء يتم اتخاذه مع المقصرين من قيادات الإدارة المحلية ،حيث تتم إحالة القيادة المقصرة إلى جهات التحقيق إذا كانت المسألة تحتاج إلى ذلك، وكذلك يتم النقل من العمل التنفيذي إلى عمل إداري الذى يعد أمرا قاسيا، لأن العمل التنفيذي شرف لجميع القيادات.

ولفت الى انه يتم اتخاذ هذه الإجراءات العقابية بعد التنبيه ومتابعة تنفيذ التكليفات على الأرض مرة واثنين وثلاث مرات ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب لنوع التقصير الواقع من القيادة المحلية.

وكان أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال 11 شهرا ، منذ بداية العام الجارى 2021، وحتى الآن 4 حركات لقيادات التنمية المحلية في إطارالمتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات بكافة المحافظات بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها .



أصدر اللواء محمود شعراوى في 2 نوفمبر الماضى ، حركة محدودة لقيادات المحليات قام فيها بتغيير 7 قيادات في 4 محافظات هى أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية ، وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة ، واللواء تامر سعيد محمد سكرتير عام محافظة قنا إلي سكرتير عام محافظة المنيا ، والمهندس نبيل محمد الطيبي سكرتير عام محافظة الدقهلية إلي سكرتير عام محافظة قنا.

كما تضمنت الحركة نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم إلي سكرتير عام محافظة الدقهلية ، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف سكرتير عام مساعد المنوفية الي وظيفة سكرتير عام المنوفية ، ونقل المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد قنا إلي سكرتير عام مساعد أسيوط ، ونقل اللواء محمد صلاح ناجي سكرتير عام مساعد اسيوط الي سكرتير عام مساعد قنا.

-وفي 6 سبتمبر الماضى اصدر وزير التنمية المحلية حركة تغيرات محدودة لقيادات التنمية المحلية ضمت 16 قيادة محلية في 7 محافظات هى القاهرة والوادي الجديد والاسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا.



و تضمنت نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك بسبب تدني مستوي النظافة وكثرة الاشغالات في دوائر عملهم بالأحياء بالإضافة إلي توجيه إنذار لباقي رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات علي مدار اليوم وعدم التراخي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا .



و تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون لجهودهم فى تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية .



كما تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلي سكرتير عام محافظة الإسماعيلية ، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلي وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد ، وتعيين هشام علي الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلي سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد أحمد محمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلي سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .



و تضمنت أيضاً نقل كل من خيري أحمد مرسي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا الي رئاسة حي الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلي رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط ، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلي رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء الي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزي فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا الي رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية و محمد جمال المجير رئيس حي طرة بالقاهرة الي رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلي رئيس حي المعصرة بالقاهرة و هاني محمد رضا بدوي رئيس حي الشرابية بالقاهرة الي رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حي شرق شبرا الخيمة الي رئيس مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية.



كما تضمن القرار الوزارى نقل ٣ من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات سوهاج و الاسكندرية و الجيزة لتدني مستوي الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها .

-وفي 6 يوليو اصدر وزير التنمية المحلية حركة تغيرات جديدة لقيادات التنمية المحلية ضمت 17 قيادة محلية في 8 محافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.

و تضمنت تصعيد كل من نبيل محمد الطيبى سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية ، وياسر فاروق حفناوي سكرتير عام مساعد كفر الشيخ إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط وعايدة عطية عباس رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ .

كما تضمنت حركة المحليات تعيين ياسر محمد عبدالعزيز رئيساً لمركز ومدينة المنيا و تيسير عبدالفتاح إسماعيل رئيس حى جنوب الجيزة إلى رئيس حي الهرم ونقل خالد محمد عصر رئيس حى الهرم إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة ، ومحمد عبدالحميد محمود رئيس مركز ومدينة كرداسة إلى رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وخيري أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة العياط بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا ، وهشام رفعت محمد من رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، وتعيين عبدالتواب محمد رفعت رئيساً لمدينة الخصوص بالقليوبية وخالد إسماعيل عبدالفتاح محجوب من رئيس مدينة السرو بدمياط إلى رئيس مدينة الروضة وغريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة الزرقا إلى رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط ، ومحمد عبدالغنى عيد رئيس مدينة عزبة البرج إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا وحمدي عبدالعليم شامة رئيس مدينة السرو نقلاً من مركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية .

كما تضمن القرار الوزارى نقل اثنين من رؤساء المدن بدمياط والمنيا إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات .

-وفي 25 مارس الماضى اصدر وزير التنمية المحلية حركة تغيرات لقيادات التنمية المحلية ضمت 7 قيادة محلية في 7 محافظات هى القليوبية والاسماعيلية والبحر الاحمر والاقصر وقنا وجنوب سيناءو دمياط.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من مجدي عبدالحميد عنانى من وظيفية رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية فى وظيفة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسماعيلية ، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء ، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضاً تعيين اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط ، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وتعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر .



وكشف وزارة التنمية المحلية عن أنها تعكف حالياً عَلِي الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم في المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تم الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها من جانب أعضاء اللجنة العليا للقيادات.