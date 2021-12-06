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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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داعية إسلامي: تعدد الزوجات حرام في هذه الحالات

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي داعية إسلامي

قال الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، إن موضوع تعدد الزوجات أمرا شائكات، مضيفا أن تعدد الزوجات ليس سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.


وأضاف محمد علي، في حواره مع برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن التعدد يدخل تحت بند المباح والتخيير بين الفعل والترك، لافتا إلى أن التعدد يكون حراما في حالات، ومنها القدرة المادية والجسمنية وعدم القدرة على أنه يعدل الرجل بين أزواجه.


وتابع الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، أن الأصل في الزواج ان تكون زوجة واحدة، لافتا إلى أن التعدد حلال لكن مع وجود الشروط سالفة الذكر.

قال الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، إن الله سبحانه وتعالى حثنا على احترام الآخر بغض النظر عن لونه واسمه وفكره ودينه وجنسه.

 

وأضاف "يجب علينا أن نتعامل مع جميع الناس باختلاف آرائهم وأفكارهم وألوانهم وعقائدهم بالحسنى والكلمة الطيبة والاحترام المتبادل".

 

وتابع  الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، ان : "تتجلى نظرة الإسلام إلى الرسالات السماوية، تجلي مبني على احترمها والإيمان بها".


وأكمل الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، ان : "من كتب الله التي ينبغي أن نؤمن بها هي التوراة التي أنزلت على موسى لأنه به هدى ونور، وكتاب الإنجيل يؤمن بما كان متواجد في التوراة، والقرآن يؤمن بما كان متواجد في التوراة والإنجيل اللذان نزلا على سيدنا موسى وسيدنا عيسى".


ولفت  الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، إلى قول الله تعالى "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ولا يمكن أن نجبر أحدا على اعتناق الإسلام أو الإيمان وتوحيد الله.
 

محمد علي داعية إسلامي القدرة المادية زوجة واحدة احترام الاخر

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