نشرة الحوادث|ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه.. صيدلي وزوجته وشقيقاها يقتلون مهندسا داخل شقته في شبرا

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الإثنين عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الاشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ ٧٦ مليون جنيه.

بعد أيام قليلة من شروع موظف في قتل زوجته وطفليه ثم إلقائه بنفسه من اعلى عقار بالوراق كرر الامر عاطل بمدينة العياط حيث سدد لزوجته عدة طعنات ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال.

شهدت منطقة شبرا جريمة قتل مأساوية عندما أقدم صيدلي وزوجته واثنتين من إخواتها علي قتل جارهم المهندس بطريقة وحشية داخل شقتة لوجود خلافات بينهم ولاذوا بالفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم.

مجهولان يقتلان شابا بطلق ناري في الدقهلية لسرقة دراجته البخارية

لقى شاب مصرعه اليوم داخل مستشفي الطوارئ بالمنصورة بمحافظة الدقهلية متأثرا بإصابته بطلق نارى في الجانب الأيسر أطلقه عليه مجهولون على طريق الشيخ حمام بمركز المنزلة أثناء استقلاله دراجته النارية بقصد سرقته .

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة ٢٢ متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية في حلوان" لجلسة ٢٩ ديسمبر للمرافعة.