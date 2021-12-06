بعد الجريمة الأسرية بالوراق.. عاطل يمزق زوجته بـ 3 طعنات ويقفز من الطابق الخامس بالعياط

بعد أيام قليلة من شروع موظف في قتل زوجته وطفليه ثم إلقائه بنفسه من اعلى عقار بالوراق كرر الامر عاطل بمدينة العياط حيث سدد لزوجته عدة طعنات ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شاب من اعلى عقار بقرية البليدة بالعياط انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفى القى نفسه من الطابق الخامس عقب تعديه علي زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع جنوب الجيزة والعميد احمد خلف رئيس القطاع أن الزوجة مصابة ب ٣ طعنات ٢ في الظهر وواحدة في الوجه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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