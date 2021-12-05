لـ سرقة حلة طهي .. شقيقان يقتلان رجلا مسنا فى الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مصرع مسن بمنطقة المنيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا أفاد بمقتل مسن إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الرجل المسن وبها طعنة نافذة بسلاح أبيض، وتم نقلها إلي المشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، قيام شقيقين الأول 20 عام والثاني 18 عام، بالدلوف إلي شقة المسن التي يقطن بها بمفرده لسرقته.

كما تبين من التحريات، ملاحظة المسن تواجد الشقيقين في شقته وأثناء مقاومتهما قاما بتسديد طعنة أودت بحياته وسرقوا حلة طهي وفرو هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما جريمتهما لسرقته.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.