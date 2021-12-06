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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أطنان «باتيه» غير صالح للاستخدام داخل مصنع غير مرخص بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط مصنع صناعات غذائية غير مرخصة لإنتاج الباتيه.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب مصنع للصناعات غذائية، الكائن بدائرة مركز أوسيم، يعمل دون ترخيص، بإنتاج وتصنيع الباتيه من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبإجراء التحريات تبين أنه يقوم بتعبأتها في عبوات جديدة ووضع علامات تجارية دون وجه حق؛ للتهرب من الجهات الرقابية وطرحها بالأسواق والمحلات العامة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير المباحث، بقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن المصنع، وعثر بداخله على عدد 18 ألف قطعة باتيه وكرواسون، بنكهات مختلفة مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق.

كما تم إعدام كميات كبيرة من الباتيه والكرواسون غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وكميات من مستلزمات الإنتاج مثل الشيكولاتة والجبنة البيضاء والخميرة والمربى، وبفحصها ظهرت عليها علامات الفساد، وعدم الصلاحية للاستخدام الآدمى حسب تقرير مفتشي الأغذية المرافقين للحملة.

وتبين أن العاملين بالمصنع لا يحملون أى شهادات صحية، ولا يستخدمون أى مهمات وقاية، وبلغ إجمالي المضبوطات 6 أطنان باتيه ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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ضبط 6 أطنان باتيه غير صالح للاستخدام مصنع غير مرخص بأوسيم امن الجيزة مباحث التموين بالجيزة

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