مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط اثنين آخرين بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين أحدهما، سبق اتهامه فى 11 قضية "قتل، مخدرات، آداب عامة" والآخر، سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات، إبتزاز أموال، أحداث" وسبق لارتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما فى قضية "مخدرات" باتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة القسم وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط لإستهدافهما ولدى وصول القوات وإستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .

أسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وضبط الثانى كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامي آخر كان بصحبتهم سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح" وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش–كمية من الذخائر– كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- هاتفى محمول) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.