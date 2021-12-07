قفشة عن الراحل أدهم السلحدار: وحشني صوتك يا راجل يا طيب

نشر محمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة للراحل أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق نجم النادي الأهلي علي الصورة بكلمات مؤثرة: "وحشني صوتك يا راجل يا طيب يا نضيف يا عظيم".



توفي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي الأسبق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري، الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، سقط على أثرها للسجود عقب نجاح فريقه في تسجيل هدفًا في اللحظات الأخيرة من مباراة المجد والزرقا بدوري الدرجة الثانية، وتم نقل السلحدار إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بها.



جدير بالذكر أن الراحل أدهم السلحدار كان ضمن الجيل الذهبي للإسماعيلى الذى حقق لقب الدورى موسم 1990-1991، كذلك لقب كأس مصر فى موسم 1996-1997، كما عمل الراحل مديرا فنيا بقطاع الناشئين بنادى إنبى موسم 2007/2006 كما عمل فى الفريق الأول لنادى إنبى كمدرب مع أنور سلامة .