لجنة من مياه الشرب تتفقد محطات التحلية بمدينة العريش

تفقدت لجنة من الإدارة العامة لكهرباء الطاقة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، عدد من محطات التحلية بمدينة العريش، طبقًا للخطة الموضوعة مسبقا، بناءا على توجيهات اللواء أحمد سعيد عرفه رئيس الشركة .

6 محطات

وقد قامت اللجنة بزيارة 6 محطات تحلية في المواقع التالية :



"محطة الخزان العالى بالريسة بمدينة العريش، و محطة تحلية مياه البحر المساعيد ١ ، ٢ ( طاقة ١٠٠٠ م٣/يوم - ٥٠٠٠ م٣/يوم) بأبو صقل بالعريش، و محطة الصرف الرئيسية (بجوار استاد العريش الرياضي ) ، و محطة بوستر مياه كرم أبو نجيله بالعريش، ومحطة بوستر كرم أبو نجيله الجديده (طاقة ٧٠٠٠ م٣) بالعريش ، ومحطة رفع صرف صحى ساحل البحر ( ال أيوب) بالعريش".



وتهدف الزيارة لدراسة معدلات الاستهلاك الخاصة بالمحطات و بحث سبل ترشيد الطاقة فى إطار خطة الدولة ،وذلك للحد التعدي علي مقدرات المواطنين و ضمان وصول الدعم لمستحقيه و الحفاظ علي كميات المياه المنتجة.

