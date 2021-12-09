فوائد السيارات الصديقة للبيئة.. تمنح مميزات لمن يشتريها

أصبحت السيارات الصديقة للبيئة تشكل واقعاً مهما في حياة الإنسان لابد من تعميمه في وسائل النقل الحديثة، وتشجيع الناس على امتلاكها، وكان قطاع النقل بكافة أنواعه المعتمد على الوقود الحفري أحد أكبر القطاعات الملوثة للبيئة على مر التاريخ، بسب انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة منه مثل غاز ثاني أكسيد الكاربون وبعض المواد الكيميائية الآخرى التي تسبب أضراراً كبيرة للبيئة وصحة الإنسان.

وكانت للانبعاثات الضارة الناتجة من محركات الاحتراق الداخلي المستخدمة في السيارات منذ أكثر من قرن أثراً كبيراً في ظاهرة الاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون والتأثير على التوازن البيئي والمناخي للكوكب، والتي كان ابرزها التسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض، وذوبان القمم والأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي.

مما سيؤدي ذلك الى ارتفاع مستويات سطح البحار والمحيطات في جميع أنحاء العالم على مر السنين القادمة وسيتسبب في غرق النسبة الأعظم من المدن الساحلية مثل مدينة الإسكندرية وديلتا نهر النيل في مصر بالإضافة لتوقعات بزيادة نشاط وقوة العواصف والفيضانات والجفاف.

عانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل من أثر التلوث المناخي والذي كان أحد أهم أسبابه وسائل النقل التقليدية في السنوات الماضية حيث شهدت موجات حرارة أكثر أرتفاعاً، وموجات جفاف أطول، وعواصف ترابية أكثر من أي وقتاً مضى، مما أثر على زراعة بعض المحاصيل الزراعية.

حذرت منظمة "جرين بيس"(السلام الأخضر)، من أن دعم السيارات الكهربائية قد يساهم في زيادة عدد مالكي السيارات أكثر من الحد الذي تتحمله الطرق والشوارع، ورأت المنظمة أن الحل الأكثر فاعلية هو تركيز الحكومات على تطوير وسائل النقل العام بدلا من تشجيع الناس على اقتناء السيارات الكهربائية.

فوائد السيارات الكهربائية

تمتلك السيارات الكهربائية العديد من المميزات، فهي أفضل السيارات الصديقة للبيئة بسبب اعتمادها على الطاقة الكهربائية وهي من وسائل الطاقة المتجددة والنظيفة، وتتميز بقلة إنتاجها للانبعاثات الضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكاربون، والتي من شأنها أن تسبب ضرراً كبيراً للبيئة كمثيلتها من السيارات التي تعتمد على محركات الوقود الحفري، كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتاً مرتفعة ومزعجة، ويعتبر التخلص من بطارية السيارة الكهربائية أقل تلويثًا وضرراً من السيارة العادية.