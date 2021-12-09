عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في الذكرى الـ110 لميلاد محفوظ.. صندوق التنمية الثقافية يعرض أفلام المتوجين بـ"نوبل"

صدى البلد

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الفترة من الأحد 12 ديسمبر وحتى الخميس 16 ديسمبر، سلسلة من الأفلام المستوحاة من الأعمال الروائية للكُتّاب الحائزين على جائزة نوبل في الأدب من مختلف دول العالم، بالتعاون مع السفارة الكولومبية بالقاهرة.

جدول الفعاليات


تبدأ الفعاليات الأحد 12 ديسمبر في الخامسة مساء بعرض فيلم وثائقي حول حياة أديب نوبل نجيب محفوظ، يليه في السادسة مساء نفس اليوم عرض الفيلم الكندي "بعيداً عنها" للكاتبة الكندية أليس مونرو والحائزة علي جائزة نوبل في الأداب عام 2013، وفي الثامنة والنصف يعرض فيلم "الحب والشياطين الأخرى" لـلكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركييز والحاصل علي جائزة نوبل عام 1982.

وفي السادسة مساء الإثنين 13 ديسمبر، يعرض الفيلم الفرنسي "مأساة السعادة" لـلكاتب والفيلسوف والمسرحي الفرنسي ألبرت كامو والذي حاز علي جائزة نوبل عام 1957، وفي الثامنة مساء نفس اليوم يعرض فيلم "خوسية وبيلار" للكاتب البرتغالي خوسية ساراماجو، والحائز علي جائزة نوبل عام 1998.

وفي الخامسة مساء الثلاثاء 14 ديسمبر، يعرض الفيلم الأيرلندي "الحياة والموت" للشاعر والمسرحي وليام بتلر ييتس والحاصل علي جائزة نوبل 1923؛ وفي السابعة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الميكسيكي "أنا الأسواء على الإطلاق" لـلشاعر والأديب والسياسي المكسيكي أوكتافيو باث والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1990، ويختتم اليوم بعرض فيلم "المدينة والكلاب" للكاتب والسياسي والصحفي ماريو بارجاس يوسا من بيرو ،والذي حاز علي نوبل في الاداب عام 2010.

وفي السادسة من مساء الأربعاء 15 ديسمبر يعرض الفيلم الأمريكي "تمتلك ولا تمتلك" لـ أرنيست هيمنجواي الحاصل علي جائزة نوبل عام 1954،  يعقبه عرض الفيلم البولندي "كوفاديس " لـ هنريك سينكيويتش والحاصل علي نوبل عام 1905.

وفي السادسة من مساء الخميس 16 ديسمبر، يعرض الفيلم السويسري "العودة للوطن"  لـ هيرمان هيتس والحاصل علي نوبل عام 1946.

وتنتقل الفعاليات إلى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 23 ديسمبر، ويصاحبها افتتاح معرض كاريكاتير بعنوان "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم".

الهناجر جائزة نوبل السفارة الكولومبية القاهرة صندوق التنمية الثقافية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

ستدفعون الثمن.. بريطانيا تهدد بوتين: ستواجه عواقب وخيمة حال مهاجمة أوكرانيا

روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل لعدم إجراء مناورات تحاكي الحرب مع إيران

قرارات اتحاد الطائرة بعد مشاجرة سموحة وسبورتنج في الدورى |فيديو

هل البكاء يعذب الميت ويؤذيه في قبره؟.. أمور يغفلها الكثيرون

مصطفى بكري يعلق على الحكم الصادر ضد سفاح الإسماعيلية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ