عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يتعهد بتقديم مشروع لإصلاح منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي

ماكرون
ماكرون

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن فرنسا تعتزم الشروع في إصلاح منطقة شنجن خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي “نبدأ خلال هذه الرئاسة إصلاح منطقة شنجن حول أولويتين”، الأولي هي إدخال الإدارة السياسية لمنطقة شنجن، كما فعلنا مع منطقة اليورو، مضيفًا أن أوروبا تحتاج إلى حماية حدودها الخارجية بشكل أفضل.

كما اقترح الرئيس الفرنسي استحداث آلية لدعم الحدود الطارئة في حالة حدوث أزمة.

يعتقد الرئيس الفرنسي أن أزمة المهاجرين على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي أظهرت الحاجة إلى التحرك.

ووفقًا لماكرون ، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحديد استراتيجية دفاعية جديدة من شأنها تعزيز قدرته على الدفاع عن نفسه. وأضاف ، مع ذلك ، أن الناتو يظل تحالفًا مفيدًا وفعالًا.

كما أوجز خطط فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي ، أشار ماكرون أيضًا إلى حاجة الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في إرساء الأمن في منطقة الساحل بغرب إفريقيا حيث يتم نشر الجنود الفرنسيين.

قال الرئيس الفرنسي إن على الاتحاد الأوروبي اعتماد إطار ميزانية مختلف وتغيير قواعد العجز لتعزيز الاستثمار في فترة ما بعد الوباء

 وقال ماكرون إن الهدف هو 'جعل أوروبا قارة عظيمة للإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل'.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2022.

الخارجية الاتحاد الأوروبي فرنسا حماية إيمانويل ماكرون الاستثمار الرئيس الفرنسي

ترشيحاتنا

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

مهمة حساسة.. بوتين: نحتاج حماية أنفسنا في روسيا من التدخل المحتمل

فعال ضد المتحورات.. تفاصيل إعلان الصين أول علاج ضد فيروس كورونا

خالد الغندور يطالب محمد صلاح بالانضمام إلى الزمالك

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

حقيقة خروج سيدة عارية بشرفة شقتها في التجمع.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا تعيينات في الحكومة دون مسابقات

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ