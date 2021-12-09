الرئيس الفرنسي يتعهد بتقديم مشروع لإصلاح منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن فرنسا تعتزم الشروع في إصلاح منطقة شنجن خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي “نبدأ خلال هذه الرئاسة إصلاح منطقة شنجن حول أولويتين”، الأولي هي إدخال الإدارة السياسية لمنطقة شنجن، كما فعلنا مع منطقة اليورو، مضيفًا أن أوروبا تحتاج إلى حماية حدودها الخارجية بشكل أفضل.

كما اقترح الرئيس الفرنسي استحداث آلية لدعم الحدود الطارئة في حالة حدوث أزمة.

يعتقد الرئيس الفرنسي أن أزمة المهاجرين على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي أظهرت الحاجة إلى التحرك.

ووفقًا لماكرون ، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحديد استراتيجية دفاعية جديدة من شأنها تعزيز قدرته على الدفاع عن نفسه. وأضاف ، مع ذلك ، أن الناتو يظل تحالفًا مفيدًا وفعالًا.

كما أوجز خطط فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي ، أشار ماكرون أيضًا إلى حاجة الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في إرساء الأمن في منطقة الساحل بغرب إفريقيا حيث يتم نشر الجنود الفرنسيين.

قال الرئيس الفرنسي إن على الاتحاد الأوروبي اعتماد إطار ميزانية مختلف وتغيير قواعد العجز لتعزيز الاستثمار في فترة ما بعد الوباء

وقال ماكرون إن الهدف هو 'جعل أوروبا قارة عظيمة للإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل'.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2022.