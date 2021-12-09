ضبط أعمال بناء مخالف بعقار بحي الدقي .. فيديو

تمكن رجال حي الدقي اليوم بمحافظ الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي من ضبط أعمال بناء مخالف في العقار رقم ٣٥ شارع عبد المنعم رياض اثناء صب سقف لزيادة مسطح غرف الخدمات لتحويلها الي شقة سكنية .



وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة لضمان ايقاف الأعمال وفقا للقانون.



وتم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه باليقظة التامة علي مدار الساعة في رصد المخالفات لتحقيق الردع العام.





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