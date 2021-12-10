الأهلي يسافر إلى قطر 17 ديسمبر لمواجهة الرجاء المغربي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيسافر إلى قطر يوم 17 ديسمبر الجاري لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.



وقال سيد عبدالحفيظ إن موعد السفر تحدد بشكل نهائي ورسمي يوم 17 الشهر الجاري؛ من أجل مواجهة الرجاء في بطولة السوبر الإفريقي التى يحمل الأهلي لقبها.



كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر في الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأول، الأربعاء، أن يتولّى الكابتن محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في قطر لخوض بطولة السوبر الإفريقي.



يذكر أن الأهلي هو البطل المتوج بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة وإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته على حساب الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية.