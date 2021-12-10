جمعية المضارين من الإيجار القديم: القانون المدني ينظم العلاقة الإيجارية.. فيديو

طالب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم.

وأضاف الدكتور أحمد البحيري، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القانون المدني هو الذي ينظم العلاقة الإيجارية".

وأشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،: "نطالب بتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم وهناك أكثر من مشروع مقدم بذلك لن يضار أحد منه".

وتساءل، قائلا: "هل نحن بحاجة لقانون الإيجار القديم حاليا؟"، مضيفًا: " أضم صوتي للفئات التي تنادي بتعديل قانون الإيجار الجديد".

يناقش برنامج "كلام في السياسة"، خلال حلقة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم.