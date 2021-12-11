مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

قامت شركة أمريكية بتصنيع أكبر كعكة حشيش في العالم، احتفالاً بإطلاق خط إنتاجها الأول من "كعكات الفضاء".

أثارت شركة MariMed التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً لها جدلًا واسعًا حول العالم، بصنع أكبر كعكة "براوني" مملوءة بالحشيش (القنب) في العالم.

جاءت الكعكة الأمريكية كنوع من الاحتفال الصاخب من الشركة بإطلاق خط إنتاجها الأول من "كعكات الحشيش" (بالحجم الطبيعي).

يبلغ عرض كعكة الحشيش العملاقة 3 أقدام وطولها 3 أقدام وسمكها 15 بوصة، فيما بلغ وزنها 850 رطلاً.

تحتوي الكعكة المثيرة للجدل على 20000 مجم من THC: المركب النفسي الرئيسي في القنب للحشيش الذي ينتج عنه درجة انتشاء عالية.

كشفت الشركة الأمريكية النقاب عن الحلوى الضخمة للاحتفال بإطلاق العلامة التجارية Bubby's Baked من البراونيز: وهي كعكة واحدة تحتوي على 5 ملغ من الحشيش.



كعكة الحشيش

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