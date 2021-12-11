عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

كعكة حشيش
كعكة حشيش

قامت شركة أمريكية بتصنيع أكبر كعكة حشيش في العالم، احتفالاً بإطلاق خط إنتاجها الأول من "كعكات الفضاء".

 

أثارت شركة MariMed التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً لها جدلًا واسعًا حول العالم، بصنع أكبر كعكة "براوني" مملوءة بالحشيش (القنب) في العالم.

 

جاءت الكعكة الأمريكية كنوع من الاحتفال الصاخب من الشركة بإطلاق خط إنتاجها الأول من "كعكات الحشيش" (بالحجم الطبيعي).

 

يبلغ عرض كعكة الحشيش العملاقة 3 أقدام وطولها 3 أقدام وسمكها 15 بوصة، فيما بلغ وزنها 850 رطلاً.

 

تحتوي الكعكة المثيرة للجدل على 20000 مجم من THC: المركب النفسي الرئيسي في القنب للحشيش الذي ينتج عنه درجة انتشاء عالية.

كشفت الشركة الأمريكية النقاب عن الحلوى الضخمة للاحتفال بإطلاق العلامة التجارية Bubby's Baked من البراونيز: وهي كعكة واحدة تحتوي على 5 ملغ من الحشيش.
 

كعكة الحشيش

51586939-0-image-a-14_1639127793939
51586939-0-image-a-14_1639127793939
PRI_214032321
PRI_214032321
الحشيش أمريكية الأمريكية حشيش أمريكي الحلوى حول العالم براونيز الشركة الأمريكية العلامة التجارية شركة أمريكية ولاية ماساتشوستس الأمريكية ماساتشوستس اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

هددت الإمام.. أمريكية تشعل القمامة أمام مسجد لإحراقه والمركز الإسلامي يندد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

نشرة المنوعات.. نساء يعتدين على رجل وسط الشارع ويمزقن ملابسه.. علاء الدين يجوب الشوارع على بساط سحري.. ركاب يدفعون طائرة بعد تعطلها

ترشيحاتنا

قمر في كل حالاتك وروحك حلوة.. شيماء سيف تدعم شيرين عبد الوهاب

علاج الإسهال عند الأطفال فى 3 خطوات .. وكيفية تعويض السوائل المفقودة

منح دراسية..المجر تقدم فرص كريمة للحصول على الدكتوراه لأعضاء الجامعات والمراكز البحثية

فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز .. شاهد

آخر المستجدات حول أزمة الأهلي فى مونديال الأندية بالإمارات

ميزة جديدة من آبل تنبهك لوجود قطع الغيار "مزيفة" بـ آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ