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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في أول تحرك برلماني.. نائب يحذر في طلب إحاطة من سقوط أعمدة الإنارة على السيارات

مجلس النواب
مجلس النواب

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من خطورة سقوط أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأشجار على السيارات والمواطنين، مشيراً الى أن حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد وتؤثر على مختلف المحافظات بشكل كبير وخطير تسببت في سقوط عدد من الأعمدة ولوحات الإعلانات على عدد من السيارات في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة وهو ما تسبب في تلفيات بالسيارات.

وطالب " زين الدين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والتنمية المحلية والزراعة والنقل بسرعة تشكيل لجان بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية تتولى الازالة الفورية لأعمدة الانارة المتهالكة ولوحات الإعلانات القديمة والأشجار القديمة التي يمكن لأى منها أن يتعرض للسقوط بسبب سوء الطقس وشدة الرياح من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وممتلكاتهم.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : إذا كان هذا هو حال أرقى وافضل حي في مصر وهى حي مصر الجديدة فما هو الوضع بالنسبة لباقي الاحياء على مستوى القاهرة الكبرى وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الدلتا والوجه البحري والقناة مثل البحيرة والشرقية والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية والإسكندرية ومطروح والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء محذراً من تهاون الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين من بهذا الملف الخطير.

وكانت القاهرة الكبرى قد تعرضت  لعاصفة ترابية شديدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة غطت سماء القاهرة والجيزة والقليوبية خلال الأيام القليلة الماضية وأثرت على الرؤية بشكل كبير على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، تجنب الخروج خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الوقوف أسفل لوحات الإعلانات والأشجار.


وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

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