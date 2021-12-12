عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دعم صبري الدجوي.. رئيس شركة روابط: اهتمام الدولة بالأبطال البارالمبيين غير طبيعي.. فيديو

صبري الدجوي بطل الكاراتيه
صبري الدجوي بطل الكاراتيه من ذوي الهمم

علق وليد الملاح، رئيس شركة روابط، على دعم صبري الدجوي بطل الكاراتيه من ذوي الهمم، قائلا: "فخورين بدعم بطل كبير، ونأمل دعمه بالصورة التي تليق باسم مصر".

 

وأضاف "الملاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "شركة روابط بدأت بدعم الأبطال في الرياضة منذ 4 سنوات، وجاءت هذه الفكرة من الربط بين الرعاة واللاعبين والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة، لذلك تم تسمية الشركة روابط".


وأوضح: "دور الشركة تقديم دور التسويق الرياضي والإدارة الرياضية"، مردفا: "أبطال مصر في السباحة حققوا ميدلات ذهب في البطولات".


وأشار: "هناك اختلاف في اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة"، مؤكدا: "اهتمام الدولة بالأبطال البارالمبيين غير طبيعي".

 

الرئيس السيسي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة برنامج التاسعة ذوى الهمم فضائية الاولي وزارة الشباب

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

طبيب: متوقع أن تصبح سلالة أوميكرون المهيمنة بحلول يناير

السفارة الألمانية بمصر تسحب فيلم Die Blechtrommel من مهرجان كولومبي بسبب 13 دقيقة مثيرة للجدل

الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل أزمتها مع أبنائها: أخدوا ممتلكاتي وضربوني وشتموني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أستطع تدخين سيجارة.. اعترافات هدى شعراوي عن حياتها الزوجية

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ