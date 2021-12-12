بعد دعم صبري الدجوي.. رئيس شركة روابط: اهتمام الدولة بالأبطال البارالمبيين غير طبيعي.. فيديو

علق وليد الملاح، رئيس شركة روابط، على دعم صبري الدجوي بطل الكاراتيه من ذوي الهمم، قائلا: "فخورين بدعم بطل كبير، ونأمل دعمه بالصورة التي تليق باسم مصر".

وأضاف "الملاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "شركة روابط بدأت بدعم الأبطال في الرياضة منذ 4 سنوات، وجاءت هذه الفكرة من الربط بين الرعاة واللاعبين والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة، لذلك تم تسمية الشركة روابط".



وأوضح: "دور الشركة تقديم دور التسويق الرياضي والإدارة الرياضية"، مردفا: "أبطال مصر في السباحة حققوا ميدلات ذهب في البطولات".



وأشار: "هناك اختلاف في اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة"، مؤكدا: "اهتمام الدولة بالأبطال البارالمبيين غير طبيعي".