استهلاك مصر من إطارات النقل الثقيل سجل 5 ملايين.. تفاصيل

كشف روبرتو ريجي العضو المنتدب لمجموعة بروميتيون للإطارات ان السوق المصرى سيشهد ضخ استثمارات جديدة تصل لنحو 100 مليون يورو خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات المقبلة بقطاع إطارات النقل الثقيل .

وأضاف ريجى أن تلك الاستثمارات تستهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة والاستدامة وكذلك مزيد من التوسع في مجال البحث والتطوير، لافتا الى ان قرار الاستثمار في مصر جيد، حيث تعتبر من الاسواق الواعدة ولديها العديد من الفرص الاستثمارية، وان مصر كانت وستظل دولة مهمة للغاية من حيث حوافز الاستثمار التى تمنحها للمستثمرين .

واكد ريجي أن مصر لديها مستقبل مشرق، وعندما تصبح الظروف الاقتصادية العامة أكثر استقرارًا خاصة وان تغير سعر العملة يتسبب في الاضطراب وعدم اليقين لدى المستثمرين ، الا ان السوق المصرى يعمل على حل المعوقات الاستثمارية بشكل جدى

وعن حجم الطاقات الإنتاجية للمجموعه في مصر، أوضح أن حجم الإنتاج السنوي يصل حاليا لنحو 5 ملايين إطار، ومع تنفيذ خطط بروميتيون تاير إيجيبت التوسعية خلال السنوات الثلاثة للخمسة المقبلة من المستهدف أن تصل لنحو 6 ملايين إطار، بنمو من 20 إلى 25%.

وأشار ريجي إلى أنه يتم تصدير ما بين 60 إلى 70% من حجم الإنتاج في مصر إلى نحو 54 دولة، منوها بأن الزيادة في حجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة ستوجه لتعزيز التصدير لتصل إلى نحو 75% من الإنتاج.

ولفت إلى أن مصر تتميز بوجود طفرة فى قطاع النقل والبنية التحتية مما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الثقيل والاطارات ، لافتا الى ان حجم استهلاك السوق المصرى من اطارات النقل الثقيل سجل محو 5 مليون اطار سنويا ، نصخ منهم نحو مليون اطار

ونوه بأنه على الرغم من صعوبة تحديد حجم الحصة السوقية في مصر نتيجة المنافسة وحطم الاستيراد إلا أنه يمكن ان تمثل بروميتيون نحو 30% من سوق إطارات النقل الثقيل في مصر.

وشدد ريجي على تركيز المجموعة في إنتاج الإطارات الخاصة بالنقل الثقيل، وعدم الاتجاه لإنتاج الإطارات الخاصة بسيارات الركوب " الملاكي" منوها بطرح مجموعة جديدة من الإطارات التي تتحمل عوامل الحرارة والعمل لمسافات طويلة ولمدة 24 ساعة.

وعن أهم التحديات الاقتصادية في مصر وكيفية التعامل معها، أوضح ريجى أنه خلال العامين والعامين ونصف الماضيين كان هناك مشكلات تتعلق بأزمة سلاسل الإمداد ونقص المواد الخام، بالإضافة إلى اوضاع الاقتصاد الكلي الممزوجة بالأوضاع الجيوسياسية التي لا تساعد على الاستقرار في السوق، ولكن ليس للمجموعة أي فرصة للتأثير على هذه الديناميكيات، لذا عملت جاهدة على تخطي تلك التحديات من خلال زيادة المخزون من المواد الخام لعدم التأثير السلبي على خطة الإنتاج وتوفير احتياجات العملاء.

وعن تأثير تغير سعر الصرف في مصر، قال ريجي إن هذا يعد أحد أكبر التحديات التي يجب مواجهتها، ولكن قد اعتادت المجموعة على هذا النوع من عدم اليقين لأنه حتى في تركيا التي تعد مركز التصنيع الآخر لديها هناك وضع مماثل، لذلك انخفضت قيمة كل من الجنيه المصري والليرة التركية على مر السنين بشكل كبير، لذا كان الحل هو إيجاد الطريقة الصحيحة لضبط الأسعار في السوق المحلية كتخفيض في قيمة تكاليف الإنتاج للعمل على احترام احتياجات السوق خاصة فيما يتعلق بالسرعة التي يمكن بها إجراء هذه التعديلات.

واعلن عن إنتاج أكثر من 19 مليون إطار منذ بدء العمل بمصانع الإسكندرية في عام 1994،لافتا الى امه تم الاعلان من مصر عن إطارات Serie 02 والتي تعد أول إطارات تحمل علامة بروميتيون التجارية، منوها بأنه تم من خلال برنامج البحث والتطوير الكثيف، اجراء اختبار على أكثر من 6000 إطار وتغطية أكثر من 200 مليون كيلومتر في جميع الظروف المناخية والطرق.

ونوه ريجي بأنه سيتم إنتاج إطارات Serie 02 وستكون متاحة في أسواق مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى وإفريقيا، كما ستوزع الإطارات الجديدة في أوروبا وتركيا بحلول نهاية عام 2024.