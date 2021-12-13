النشرة الاقتصادية الأحد.. تراجع أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع ..الإسكان تدشين مستشفى عالمى على مساحة 7 أفدنة بالعاصمة الإدارية الجديدة

العملات الأجنبية

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى ابرز الأخبار الاقتصادية مساء اليوم الأحد وتاتى فى مقدمتها..تراجع اسعار العملات الأجنبية خلال اسبوع ..المالية تعلن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت المؤسسات الدولية مقارنة بعام 2014...الإسكان تدشين مستشفى عالمى على مساحة 7 أفدنة بالعاصمة الإدارية الجديدة



فيما يلي اهم الاخبار:



تراجع أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 12-12-2021





تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية واستقر الدولار فى بنك مصر خلال أسبوع ، و بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



وزير المالية: الرئيس السيسي غير الوجه الاقتصادي للبلاد خلال 7 سنوات.. وتراجع بعجز الموازنة والتضخم





حققت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.



وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة لإنشاء وتشغيل مستشفى عالمي بالعاصمة الإدارية| صور



شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء وتشغيل وإدارة مستشفى على الطراز العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عالمي مصرى يضم 3 من كبريات الشركات، في إطار تحقيق رؤية مصر المستقبلية لعام 2030.



الصناعات الغذائية: صادراتنا اقتربت من 4 مليارات دولار خلال عام كورونا





أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن عمليات الرقابة على سلامة الغذاء الهدف منها هو حماية المواطن المصري ، والحفاظ على سمعة المنتجات والصادرات المصرية مضيفا أن تصدير منتجات دون المستوى تسبب العديد من المشكلات يدفع ثمنها الصادرات.



بحضور 9 آلاف زائر.. ختام معرض القاهرة الدولي للأخشاب



اختتم معرض القاهرة الدولي للأخشاب والأثاث، ومكائن الأخشاب فعالياته اليوم الأحد، بعد نشاط استمر 4 أيام وشهد حضور نحو 9 آلاف زائر من كافة أنحاء مصر وتميزت أيام معرض القاهرة الدولي للأخشاب والأثاث في نسخة 2021، بوجود التجمعات الأسرية والطلاب والمهتمين بصناعة الأخشاب، واطلع الزوار على كافة الطرازات العالمية الحديثة المتوافرة في مصر، وفق أحدث تكنولوجيا في العالم.