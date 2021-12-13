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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إغلاق الهرم ورسالة للأهالي والخط الرابع المترو.. أبرز 5 تصريحات لـ مداخلة وزير النقل

وزير النقل
وزير النقل

كامل الوزير: شبه إغلاق لشارع الهرم.. والانتهاء من الخط الرابع المترو بعد عامين

يقذفون الحجار على القطار.. رسالة عاجلة من وزير النقل لبعض الأهالي بسبب الابناء

كامل الوزير: نطور السكك الحديدية بموارنا واتفطمنا من الدولة وسنحتفل في يناير بخروج آخر عربة قديمة


أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة لديها خطة لتطوير منطقة الجيزة بشكل كبير.

 

وأضاف كامل الوزير، أن هذه المنطقة يعاد صياغتها بالكامل، وبالتحديد في الجيزة وأكتوبر، ويتم العمل على ربطها بوسط البلد.

 

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محور الزمر قاطع طريق  الدائري مرتين، المرة الأول في ترعة الزمر القديمة، متابعا أنه تم عمل شبة إغلاق لشارع الهرم لعمل الخط الرابع لمترو الإنفاق.

 

وأكمل الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن خلال عامين سيتم الانتهاء من غلق شارع الهرم، لافتا إلى أن خلال شهر سيتم العمل في مترو أبو قير في محافظة الإسكندرية.

 

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن لدينا ١٠ الف كيلومترا مكعب سكة حديد قديمة بالإضافة ل ٣ كيلومترا جديدة، مشيرا إلى أن حاليا يتم تطوير البنية التحتية في السكة الحديد القديمة بطول ١٠ الف كيلومترا مكعب. 
وأضاف كامل الوزير، أن طريق القاهرة الإسكندرية سيتم الانتهاء من تطويره في نهاية شهر يناير، لافتا إلى أنه تم التعاقد على ٢٦٠ جرار وجاء لمصر  ١١٠ جرار للسكك الحديدة.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نعمل على تطوير من خلال مواردنا واتفطمنا من الدولة، مشيرا إلى أن سنحتفل في يناير القادم بخروج آخر عربة قديمة من السكة.. والعربيات اللي هتكون موجودة يا جديدة يا مجددة".


وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، رسالة إلى أولياء أمور، الأطفال الذين يقومون بالقاء الحجارة على القطارات.

وقال كامل الوزير، إن ذنب الدولة ايه، والقطار ليه يتكسر الزجاج بتاعه كده بالشكل ده، وده خطر على قائدي القطار والركاب".

وأضاف كامل الوزير وزير النقل، أنه :" ياريت أهالي الأطفال الذين يلقون الطوب على القطار يسيطرون على أبنائهم، ويعملوا أبنائهم بأن هذا القطار ملك لهم، واتمنى من الاهالي منع الأطفال من فعل هذا الأمر ".

وتابع كامل الوزير، أنه نعمل حاليا على تأمين الركاب على مستوى كل خطوط القطارات.

كامل الوزير وزير النقل اخبار التوك شو منطقة الجيزة خطة تطوير

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كامل الوزير: شبه إغلاق لشارع الهرم.. والانتهاء من الخط الرابع المترو بعد عامين

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