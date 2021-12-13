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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: العاصمة الجديدة محفز للإصلاح الإداري.. والرقمنة على رأس أولوياتنا| فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن تحسين جودة الحياة يقلل من الفساد ، وهو ما سعت له مصر ، خلال السنوات الماضية ، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ، وتوسعة تغطية المرافق في الريف والحضر .

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ ، أن الرقمنة تقع في رأس أولويات الدولة المصرية ، وهي أحد سبل مكافحة الفساد ، والفصل بين طالب الخدمة ومؤديها ، متابعا : " العاصمة الإدارية محفزا للإصلاح الإداري " .


وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

 

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

 

وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم كما أن  مصر مهتمة بمواجهة الفساد في زمن الأوبئة.
 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الادارية

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