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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للألومنيوم تحقق 22.4 مليار جنيه إيرادات خلال 9  أشهر

صدى البلد

كشفت شركة مصر للألومنيوم التابعة ل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 33% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2024.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 5.22 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 3.91 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الفترة إلى 22.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وذكرت شركة مصر للألومنيوم، أسباب ارتفاع أرباحها خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.

 

وكانت شركة مصر للألومنيوم رفعت مستهدفاتها من الأرباح والإيرادات المتوقعة في الموازنة التقديرية -المعدلة- للعام المالي المقبل (2024- 2025)،مقارنة بالتقديرات السابقة.

وقالت شركة مصر للألومنيوم إنها تستهدف تحقيق 10.25 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.9 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

والتقديرات السابقة، كانت مستهدفات الشركة تحقيق صافي ربح متوقع بنحو 4.269 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

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