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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للألومنيوم تستهدف مبيعات بقيمة 38.7 مليار جنيه خلال 2024/2025

صدى البلد

رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مستهدفاتها من الأرباح والإيرادات المتوقعة في الموازنة التقديرية -المعدلة- للعام المالي المقبل (2024- 2025)،مقارنة بالتقديرات السابقة.

وقالت شركة مصر للألومنيوم إنها تستهدف تحقيق 10.25 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.9 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

وفي التقديرات السابقة، كانت مستهدفات الشركة تحقيق صافي ربح متوقع بنحو 4.269 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 38.767 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 29.745 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل مليار جنيه متوقع خلال العام المالى الجاري.

وأشار مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إلى أنه تم إعداد الموازنة التقديرية في ظل تداعيات متعددة مؤثرة منها الحروب العالمية (روسيا وأوكرانيا، إسرائيل وغزة، استهداف اليمن للسفن في البحر الأحمر) وتأثيرها على السوق العالمي من رفع تكلفة الواردات من الخارج، بالإضافة إلى أسعار المعدن في بورصة لندن للمعادن حيث بلغ متوسط السعر المعلن cash فعلي 2022\2023 نحو (2334دولار /للطن)، وبلغ متوسط ستة أشهر حتى ديسمبر الماضي  نحو 2172 دولار للطن.

وتابع: ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستهدفة للنشاط حيث بلغت 6.2  مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه فعلي عام 2022/2023 بسبب زيادة أسعار الكهرباء الموردة للشركة إلى 122 قرشا /ك.و.س.

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