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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

زوج يعتدي على زوجته
زوج يعتدي على زوجته الحامل

معاملة وحشية تعرضت لها احدى الزوجات المقيمة بكوم امبو باسوان وذلك عن طريق زوجها الذي انهال عليها بالضرب المبرح والتعذيب دون مراعاة حملها في الشهور الاول وذلك لمطالبتها له بمصاريف الولادة 

زوج يعتدي على زوجتة الحامل 

ستقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى شمال أسوان، ربة منزل حامل فى شهورها الأولى ومصابة بأثار تعذيب وحروق على وجهها وفى أنحاء متفرقة من جسدها، وبسؤالها إتهمت زوجها بأنه المتسبب فى ذلك الأمر لمطالبته بمصاريف الولادة، وحررت إدارة المستشفى محضراً لها برقم 14468 جنح كوم أمبو بتاريخ 12/12/2021.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

مصاريف الولادة زوج يضرب زوجته زوج يعتدى على زوجتة يضرب زوجتة الحامل حامل

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