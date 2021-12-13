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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أول 10 أشهر من العام الجاري

التجارة والصناعة: ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف بنسبة 40%

معرض فوود افريكا
معرض فوود افريكا

انطلقت اليوم جلسة بعنوان الابتكار في تطبيقات التعبئة والتغليف الحديثة، استكمالا لأجندة فعاليات معرض فوود أفريكا، بمشاركة أحمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف، والدكتور نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، وسارة إبراهيم، مدير المجلس التصديري للطباعة والتغليف.


شارك في فعاليات الجلسة الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية .

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وقال أحمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن استراتيجية مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي تستهدف الربط بين مراكز التكنولوجيا والابتكار والجامعات والمؤسسات العلمية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية، بالاضافة الي وضع سياسات جديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار لمواكبة احتياجات القطاع الصناعي، وتعزيز الاستخدام الكفء والفعال للموارد مع التركيز على التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف تم توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجبة وأكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة بهدف تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة تهدف الى زيادة القيمة المضافة في المنتجات المصنعة محليا  وزيادة الصادرات وتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال بهدف زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل للشباب المبتكر.


وأوضح رضا أن صناعة التعبئة والتغليف تقوم بدور بالغ الأهمية لا سيما في ظل التقدم السريع واستخدام التقنيات الحديثة، حيث أصبح لا غنى لأية سلعة من السلع عن هذه الصناعة وخاصة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تقدمت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وأصبح هناك المئات من أشكال وأنواع العبوات والتي لابد أن تتوافق مع المواد المراد تعبئتها والصورة المطلوب حفظها بها.


وأضاف أن مصر تعد أكبر دولة في العالم في انتاج التمور، ومن ابرز المناطق لانتاج التمور المصرية هي سيوة، حيث تعد غالبية التمور المنتجة بسيوة تمور عضوية لها خصائص فريدة من نوعها، لافتا إلى أن الوزارة حريصة علي وضع علامة تجارية موحدة للتمور من خلال مشروع تطوير سلسلة القيمة لتمور سيوة الممول من التعاون الإيطالي بقيمة 9 مليون جنيه، والذي ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بسيوة علي مدار عامين بدءا من يناير 2022.


وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف، إن قطاع التعبئة والتغليف يعتبر قطاع خدمي صناعي فهو قطاع مكمل للصناعة ودوره محوري بالنسبة لكافة الصناعات وعلى رأسها الصناعات الغذائية، لافتا إلى أن شق الطباعة تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا الأمر الذي أصبح معه القطاع يعول على شق التغليف باعتباره مجالاً واعدا لاستخدماته المتعددة في تعبئة وتغليف المنتجات.


وقال الدكتور نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، إن الحكومة بذلت جهودا حثيثة في مجال الابتكار مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للوصول الي اقتصاد تنافسي يتبني مبادئ الابتكار، فضلا عن تنظيم مسابقة للابتكار الصناعي، لافتا إلى أن الشركات الراغبة في التوجه إلى الابتكار لا بد أن يكون لديها استراتيجية وادارة مختصة للابتكار، وتقديم حوافز داخلية للابتكار.


وأكدت سارة إبراهيم، مدير المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً كبيرا خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 40% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتة الي ان قطاع التعبئة والتغليف والطباعة يحتاج الي تبني مزيد من الابتكار لتشجيع المصدرين على النفاذ إلى أسواق خارجية وخاصة الأسواق الإفريقية.
 

الصناعة والتجارة الطباغة والتغليف تطبيقات التعبئة والتغليف مال واعمال اخبار مصر

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