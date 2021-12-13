التطوع أسلوب حياة .. ندوة بخدمة اجتماعية حلوان

أقامت كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع لجنة التطوع بالإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة ندوة بعنوان(التطوع أسلوب حياة ) وذلك يوم الأحد الموافق 12/12/2021 في تمام الساعة ١١ صباحا بقاعة الدكتور أحمد كمال بالدور الأول بالكلية .

يأتي ذلك تحت رعاية معالي الدكتور ممدوح مهدي قائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية و الدكتور صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وحاضر فى الندوة كل من :

الدكتور رشاد احمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعه حلوان الأسبق رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للتنمية البيئية والبشرية

الدكتور / يسري شعبان عبد الحميد أستاذ تنظيم المجتمع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الإنسانية والخدمات العلمية

الدكتور/ محمد عبد اللطيف مستشار وزيرة البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني للبيئة والتنمية

الأستاذ/ عمرو فؤاد عبد العزيز رئيس لجنه التطوع بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام.

ومنسقاً عاماً للندوة الباحثة / آية أحمد سالم – منسق لجنة التطوع بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة.