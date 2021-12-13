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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التطوع أسلوب حياة .. ندوة بخدمة اجتماعية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أقامت  كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع لجنة التطوع بالإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة ندوة  بعنوان(التطوع أسلوب حياة )  وذلك يوم  الأحد الموافق 12/12/2021  في تمام الساعة ١١ صباحا بقاعة الدكتور  أحمد كمال بالدور الأول بالكلية  .

يأتي ذلك تحت رعاية معالي الدكتور ممدوح مهدي قائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية و الدكتور صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

وحاضر فى الندوة كل من  :

 الدكتور رشاد احمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعه حلوان الأسبق رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للتنمية البيئية والبشرية
 الدكتور / يسري شعبان عبد الحميد أستاذ تنظيم المجتمع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الإنسانية والخدمات العلمية  
 الدكتور/ محمد عبد اللطيف مستشار وزيرة البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني للبيئة والتنمية  
الأستاذ/ عمرو فؤاد عبد العزيز رئيس لجنه التطوع بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام. 
 ومنسقاً عاماً للندوة الباحثة / آية أحمد سالم – منسق لجنة التطوع بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة.

جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية الإتحاد الإقليمي للجمعيات الخدمة الاجتماعية المؤسسات الأهلية

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