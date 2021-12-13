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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى البحرين يستقبل الفائزين بجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي .. صور

سفير مصر لدى البحرين
سفير مصر لدى البحرين يستقبل الفائزين بجائزة ناصر بن حمد

استقبل السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، الشباب المصري الذين تم تكريمهم في حفل توزيع جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة، لتهنئتهم على أعمالهم التي عكست تفوق الشباب المصري في مختلف مجالات المسابقة مثل الرسم والهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكي وصناعة الأفلام، وبما يعكس تميزهم وكونهم نموذجًا مشرفًا لمصر في المحافل الدولية.


وأشار  السفير المصري إلى أن المشاركات المصرية في المسابقة توجت بالفوز بالعديد من المراكز المتقدمة وهي: في مسابقة الرسم، محمد قنديل في المركز الثاني؛ وفي الهندسة المعمارية، إيمان الكيلاني ومحمود عبد الرؤوف في المركز الأول عن الفئتين العمريتين ١٨-٢٤ و ٢٥-٣٥ على التوالي؛ وفي التصميم الجرافيكي أميرة الطناني في المركز الأول وآلاء السيد في المركز الثاني وعمر متولي في المركز الثالث؛ وفي صناعة الافلام، جنة محمد في المركز الثالث.

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مصر العرب البحرين المصرية مملكة البحرين جمهورية مصر العربية عمر متولي سفير جمهورية مصر السفير المصري

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