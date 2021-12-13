سفير مصر لدى البحرين يستقبل الفائزين بجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي .. صور

استقبل السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، الشباب المصري الذين تم تكريمهم في حفل توزيع جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة، لتهنئتهم على أعمالهم التي عكست تفوق الشباب المصري في مختلف مجالات المسابقة مثل الرسم والهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكي وصناعة الأفلام، وبما يعكس تميزهم وكونهم نموذجًا مشرفًا لمصر في المحافل الدولية.



وأشار السفير المصري إلى أن المشاركات المصرية في المسابقة توجت بالفوز بالعديد من المراكز المتقدمة وهي: في مسابقة الرسم، محمد قنديل في المركز الثاني؛ وفي الهندسة المعمارية، إيمان الكيلاني ومحمود عبد الرؤوف في المركز الأول عن الفئتين العمريتين ١٨-٢٤ و ٢٥-٣٥ على التوالي؛ وفي التصميم الجرافيكي أميرة الطناني في المركز الأول وآلاء السيد في المركز الثاني وعمر متولي في المركز الثالث؛ وفي صناعة الافلام، جنة محمد في المركز الثالث.

266357572_217893313853856_1728149895990270791_n

266478157_217893377187183_5500890186767833916_n

266722396_217893420520512_4194415282516929402_n (1)