أيمن بهجت قمر يوضح حقيقة ابتعاده عن لون غنائي لهذا السبب

أوضح المؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب ابتعاده عن أغاني الـslow في الفترة الأخيرة واتجاه إلي أغاني الإفيهات وهيتات.

وغرد أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي تويتر :" دلوقتي طالع عليا سمعه إني بكتب أغاني افيهات وهيتات وبس ويمكن عشان في الفترة الأخيرة معظم المطربين بينزلوا سينجلات ففرصة الأغاني الslow صعبه ".

وتابع :" بس واضح إني لازم افكركوا بأغانيا النكد وانتوا أحرار بقى ودي واحده منهم اهي كدابين ألحان خالد عز وتوزيع توما".



اقترح الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر أن يتم تعديل بعض المواد في لائحة نقابة الموسيقيين من أجل مطربي المهرجانات الذين يحصلون على تصاريح للغناء.



كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه".



وتابع أيمن بهجت قمر حديثه وقال: "الشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير".