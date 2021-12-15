وزير الرياضة يناقش استراتيجية اتحاد السلاح مع مجلس الإدارة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني لمناقشة رؤية واستراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

تعرف الوزير علي الإطار العام لعمل الاتحاد الذي يتركز علي تطوير رياضة السلاح، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتحقيق المنتخبات القومية للسلاح مزيدا من الانجازات في مختلف البطولات الدولية المقبلة.

وقدم مجلس إدارة اتحاد السلاح الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد السلاح، وتقديم كل ما يلزم لتطبيق برنامج وخطط الاتحادات الرياضية في جميع الألعاب في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بالمنظومة الرياضية.



ذكر رئيس الاتحاد المصري للسلاح حصول الاتحاد علي جائزة اللعب النظيف لعام ٢٠٢١م والممنوحة من الاتحاد الدولي للعبة، على هامش اجتماع الاتحاد الدولي الذي أقيم نوفمبر الماضي، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي للسلاح للدولة المصرية علي استضافة بطولة العالم للسلاح في ظل جائحة كورونا ونجاح التنظيم علي أعلي مستوي في ظل الجائحة بفضل الامكانيات التي تتمتع بها مصر، والاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ علي صحة وسلامة جميع المشاركين.

من جانبه ، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته لمجلس إدارة اتحاد السلاح التوفيق في المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل علي تطوير رياضة السلاح التي تشهد تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، وكذا تحسين التصنيف الدولي للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للسلاح، وتقديم أداء مميز، وتحقيق ألقاب مختلف البطولات .

وأكد وزير الرياضة علي الاهتمام برياضة السلاح، وانتظار الجميع تحقيق تلك الرياضة لميدالية أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م، لاسيما بعد الانجاز والترتيب المميز الذي حققه لاعبو منتخب السلاح في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠، مشيرا إلي تقديم الدعم اللازم لاتحاد السلاح، ومتابعة تنفيذ خططه وبرنامجه المتعلقة بإعداد اللاعبين الفترة القادمة.

كما استقبل وزير الشباب والرياضة -خلال الاجتماع- اللاعبين " أدهم معتز، محمد السيد، زياد نوفل، اياد معروف، عبد الرحمن الكافوري، احمد هشام، مازن الشابوري"، الفائزين في كأس العالم لسيف المبارزة التي أقيمت بأوزبكستان حيث قدم لهم التهنئة علي الفوز في منافسات كأس العالم وإضافة انجاز جديد للرياضة المصرية.

حضر اللقاء كل من محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤن البطولة وعبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لشؤن البطولة