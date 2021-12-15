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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلبسوا تقيل.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار خلال ساعات

طقس اليوم
طقس اليوم

تشهد الأحوال الجوية على مدار طقس اليوم والساعات القادمة، أجواء غير مستقرة على عدة مناطق بالبلاد، وتحديدا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خاصة الصغري؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 10 درجة.

ويكون طقس اليوم، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء شتوية باردة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم، والساعات القادمة سوف تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وعلى مدينتي حلايب وشلاتين تكون على فترات متقطعة، فيما تشهد السواحل الغربية وجنوب سيناء نشاط للرياح.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى و 11 للصغرى. 
السواحل الشمالية 18 للعظمى و13 للصغرى. 
جنوب سيناء 23 للعظمى و15 للصغرى. 
شمال الصعيد 19 للعظمى و 7 للصغرى. 
جنوب الصعيد 23 للعظمى و10 للصغرى.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار ساعات اليوم وخاصة خلال فترات الليل، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

طقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم

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