بعد فيديو بكائه.. المغربي رشيد الوالي يساند محمد الريفي بعد أزمته الصحية

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي بعد تعرضه الى أزمة صحية.

دعم رشيد الوالي زميله محمد الريفي حسابه الرسمي بموقع “ إنستجرام " ،قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض و الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.

وأضاف : أعبر لك أخي محمد الريفي على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب وعفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر وسوف تشفى بإذن الله”.

وتابع رسالته لـ محمد الريفي :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.

وأختتم رسالته : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.

وقام الفنان المغربي محمد الريفي بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية وهو في حالة بكاء شديدة بسبب تألمه من المرض.

وناشد الريفي المسئولين بسبب عدم قدرته على تحمل الوجع، ثم قام بعدها بحذف الفيديو.

بعد ذلك قامت زوجته بنشر تغريدة عبر تويتر كتبت فيها «أعتذر من الجميع لم أتمكن من الردّ على رسائلكم الكثيرة، زوجي حاليا يعيش في فترة صعبة جداً على المستويين النفسي والصحي، ما خلينا أطباء في العالم ما رحنا لها لمعاينته، إن شاء الله يرجع كما حالته السابقة، وترجع لنا ولحياتنا الضحكة»، وطلبت من الجميع الدعاء له.

ويعاني محمد الريفي من مرض مجهول لا يعرف سببه، رغم سفره إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الخمس الماضية، إلا أن الأطباء فشلوا في تشخيص المرض الذي يظهر بشكل ما على كونه مرض تسمم في جسده مستمر.