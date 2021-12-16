تفاصيل مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعي

تحدثت سماح رفعت، مدير مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط مزاولة المهنة، قائلة: يجب أن يمر المتطوع بعدة مراحل، أهمها التأهيل والتدريب، ومن ثم سيحصل على شهادة اجتياز التدريبات تأهله للعمل، وعليه تصريح مزاولة المهنة.

وأضافت "سماح رفعت" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يتم التعامل مع الجمعيات الأهلية من أجل تدريب وتأهيل الشباب حول التعامل مع المسن، وبعد الانتهاء من التدريب سيتم الإعلان الرسمي عن توفير الخدمة للمسنين.

وأكدت على أن المشروع نشر فكرة الترابط والتماسك الأسري، من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة.



