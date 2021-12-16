مفاجأة.. القومي للسكان: عدد المصريين ارتفع 750 ألفا خلال آخر 5 أشهر

حذر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، من الزيادة السكانية، مشددا على أنه خطر كبير يلتهم التنمية، ومؤكدا أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري في مصر.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، إن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل سنويا ل 2 مليون و 200 ألف نسمة.

وأوضح أن عدد سكان مصر ارتفع 750 ألف نسمة خلال آخر 5 أشهر، رغم أن الرقم المستهدف لمواجهة الزيادة السكانية يتطلب زيادة 400 ألف نسمة فقط في العام الواحد، مشيرا إلى أن دولة مثل سويسرا يرتفع عدد سكانها سنويا بمعدل 9500 نسمة سنويا، بينما يرتفع هذا الرقم كل يومين في مصر.

وذكر الدكتور عمرو حسن، أن هناك ارتباطا كبيرا بين النمو السكاني والاقتصادي، ويجب التوازن فيما بينها، مشيرا إلى أن معدل النمو السكانى في مصر 4 أضعاف الصين.

وأشار إلى أن السكان من عناصر القوي الشاملة، ولكن هذا المبدأ مشروط بعدم التأثير على الموارد.



