برفع علم فلسطين.. بغداد بونجاح لاعب الجزائر يحتفل بالتأهل للنهائي

شارك بغداد بونجاح، اللاعب الجزائري، صورا من احتفال الفريق بالتأهل لنهائي بطولة كأس العرب، بعد الفوز على منتخب قطر، بنتيجة 2/1.

واحتفل بغداد بونجاح على طريقته الخاصة، ورفع علم فلسطين من أرض ملعب المباراة بعد التأهل للنهائي.

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العرب بعدما تغلب على نظيره القطري 2-1 فى مباراة مثيرة بأحداثها وتحديدا فى الوقت المحتسب بدلا من ضائع .

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، ليلتقي بمنتخب تونس في النهائي، يوم السبت المقبل.

ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة رقم 38 تواليًا دون تلقي أي هزيمة خلال الفترة الماضية، وهو ما وضع الفريق في المرتبة الأولى عالميًا متفوقا على منتخب إيطاليا.

وتخطى منتخب الجزائر، سلسلة اللاهزيمة لمنتخب إيطاليا الذي كان صاحب الرقم القياسي بعد توقف سلسلته عند 37 مباراة.

وكان المنتخب الجزائري عادل سلسلة اللاهزيمة لمنتخب إيطاليا بـ37 مباراة، بعدما حقق الفوز على منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة ربع نهائي كأس العرب.

ولم يتلق منتخب الجزائر أي هزيمة منذ عام 2018، وتحديدّا منذ شهر أكتوبر عندما سقط أمام بنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا بخسارة بهدف نظيف، لتستمر سلسلته إلى الآن بعد الفوز على المنتخب القطري في المباراة رقم 38 بدون هزيمة.

أما منتخب إيطاليا، فظل 37 مباراة بلا هزيمة، منذ بدء سلسلته القياسية في أكتوبر 2018 بالتعادل مع أوكرانيا، قبل الخسارة في مواجهة إسبانيا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا في أكتوبر 2021.