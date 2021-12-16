عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفع علم فلسطين.. بغداد بونجاح لاعب الجزائر يحتفل بالتأهل للنهائي

صدى البلد

شارك بغداد بونجاح، اللاعب الجزائري، صورا من احتفال الفريق بالتأهل لنهائي بطولة كأس العرب، بعد الفوز على منتخب قطر، بنتيجة 2/1.

واحتفل بغداد بونجاح على طريقته الخاصة، ورفع علم فلسطين من أرض ملعب المباراة بعد التأهل للنهائي.

txt

عقب التأهل لنهائي كأس العرب.. الجزائر تتخطى إيطاليا وتحطم رقما قياسيا جديدا

txt

فى مباراة مجنونة.. الجزائر تتأهل لنهائي كأس العرب على حساب قطر

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العرب بعدما تغلب على نظيره القطري 2-1 فى مباراة مثيرة بأحداثها وتحديدا فى الوقت المحتسب بدلا من ضائع .

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، ليلتقي بمنتخب تونس في النهائي، يوم السبت المقبل.

ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة رقم 38 تواليًا دون تلقي أي هزيمة خلال الفترة الماضية، وهو ما وضع الفريق في المرتبة الأولى عالميًا متفوقا على منتخب إيطاليا.

وتخطى منتخب الجزائر، سلسلة اللاهزيمة لمنتخب إيطاليا الذي كان صاحب الرقم القياسي بعد توقف سلسلته عند 37 مباراة.

وكان المنتخب الجزائري عادل سلسلة اللاهزيمة لمنتخب إيطاليا بـ37 مباراة، بعدما حقق الفوز على منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة ربع نهائي كأس العرب.

ولم يتلق منتخب الجزائر أي هزيمة منذ عام 2018، وتحديدّا منذ شهر أكتوبر عندما سقط أمام بنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا بخسارة بهدف نظيف، لتستمر سلسلته إلى الآن بعد الفوز على المنتخب القطري في المباراة رقم 38 بدون هزيمة.

أما منتخب إيطاليا، فظل 37 مباراة بلا هزيمة، منذ بدء سلسلته القياسية في أكتوبر 2018 بالتعادل مع أوكرانيا، قبل الخسارة في مواجهة إسبانيا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا في أكتوبر 2021.

منتخب قطر بغداد بونجاح الجزائر فلسطين قطر كأس العرب بطولة كأس العرب

ترشيحاتنا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر وتونس

دعاء واحد يحقق المستحيل .. داوم عليه في قيام الليل

مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

المغرب: أول إصابة بمتحور أوميكرون مصدرها الدار البيضاء وليس الخارج

أحمد دياب: لدينا خطوات مهمة لتطوير التحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ