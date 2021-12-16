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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت لجنة الأسر الطلابية كلية التربية الفنية جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بحضور لجنة إدارة الأسر الطلابية علي مستوي الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية بالجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار اهتمام الكلية بصقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية العديد من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية، وكذلك تعزيز قيم التنافس بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما تساهم إقامة المهرجانات الطلابية على دمج الطلاب في المجتمع واطلاق طاقاتهم، مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

ودعت كلية التربية الفنية طلاب الكلية إلى تخصيص جزء من وقتهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب، بهدف تنمية مهاراتهم والمساهمة بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، مؤكدا حرص الكلية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 

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