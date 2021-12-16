أستاذ فيروسات يكشف سر إطلاق "كوفي فاكس" على اللقاح المصري لكورونا..فيديو

قال دكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث "أن مصل "كوفاكس" تم إطلاق عليه هذا الاسم كوفي نسبة إلى كوفيد وهو كورونا وفاكس تعني اللقاح، مؤكدا أنه يتبقى 8 شهور حتى يتم تفعيله ويكون جاهزا للاستخدام.

وأضاف محمد أحمد علي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه وضعنا الفكرة في منظمة الصحة العالمية ، وتم عمل التجارب السريرية قبل الإكلينيكية.

وتابع محمد أحمد علي، أنه تم تجربة اللقاح المصري “كوفاكس”، على الحيوان، مؤكدا أنه أجرينا تلك الاختبارات منذ سنة ونصف.

ملف علمي للقاح في مصر

وأشار أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث إلى أنه “أول مرة يتعمل ملف علمي للقاح في مصر”، مؤكدا أنه سجلنا في منظمة الصحة العالمية وبمجرد الانتهاء من النتائج سيتم نشرها.