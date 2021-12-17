وزير الاتصالات: توصيل إنترنت فائق السرعة لكل قرى حياة كريمة.. ويكشف تفاصيل منحة جامعة مصر المعلوماتية لـ أوائل الثانوية

حل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضيفا على الإعلامي "أحمد فايق"، ببرنامج "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



مليون منزل.. وزير الاتصالات: توصيل إنترنت فائق السرعة لكل قرى حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع حياة كريمة مشروع عملاق وفريد ​​من نوعه بين دول العالم، من حيث حجمه ونطاقه وتأثيره على عدد كبير من المواطنين.

توجيه الرئيس.. تفاصيل منحة أوائل الثانوية لـ33 طالبا بجامعة مصر المعلوماتية.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تستضيف 33 طالبا من أوائل الثانوية العامة كمنحة كاملة دراسيا ومعيشيا.

أرشفة ملايين المستندات..طلعت: الذهاب للعاصمة الإدارية سيكون انتقالا نوعيا لأداء الحكومة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون على كل المستويات وليس بالمكان فحسب.



وزير الاتصالات يوضح أهداف مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارة الجديدة تمثل مجتمع معلوماتي متكامل.

وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تعمل على إنتاج جيل مسؤول عن التحول الرقمي في مصر.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تعمل على إنتاج جيل متكامل القدرات ويكون مسؤول عن التحول الرقمي في مصر.