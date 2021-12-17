غادة والي: تحديات كبيرة واجهناها لمكافحة الفساد.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إنه كان هناك تحديات كبيرة لمكافحة الفساد، ولكنني أشعر أننى فخورة بالشباب الذين يقفون مع النزاهة في هذه الدورة.

وأضافت غادة والي، خلال كلمتها التي ألقتها في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، أن الشباب حددوا مسيرة هذا العمل قبل بدء هذا المؤتمر.

وتابعت غادة والي، أنه كان هناك دور استثنائي للخروج بتوصيات لمكافحة الفساد، الذي يعرقل عمليات التنمية بالدول.

فخورة بزملائي

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى “أنا فخورة بزملائي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة لأنهم يساعدون كل اللجان من خلال العديد من المبادرات”.