عيد ميلاد سعيد نونى.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد نيللى كريمI شاهد

حرصت الفنانة ريهام حجاج علي الاحتفال بعيد ميلاد النجمة نيللى كريم، اليوم السبت 18 ديسمبر برفقة زوجها هشام عاشور.

ونشرت ريهام فيديو من حفل عيد ميلاد نيلي كريم عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على إنستجرام، كما حرص زوجها هشام عاشور، على تقبيلها من رأسها ، و علقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد نونى".

يذكر أن النجمة نيللي كريم علقت على مشاركتها بالدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برفقة زوجها هشام عاشور.

وقالت نيللي كريم : "ألف مبروك على الدورة الأولى وعقبال الـ100".

فيما علق زوجها هشام عاشور قائلا: "مبسوطين اننا موجودين هنا، ومتشوقين نشاهد الأفلام اللي هتتقدم، وسعيدين للغاية بوجودنا في السعودية".

و انتهت نيللى كريم، من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه فى 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك فى البطولة كل من: محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامى ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج بيتر ميمى، وينتمى العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.