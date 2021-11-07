ريهام حجاج : سألت هنيدي عن أغرب موقف حصل في فرحه

حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة اليوم في برنامج هنيدي شو، الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي على قناة المحور.

قامت الفنانة ريهام حجاج بعمل وصله غناء مع الفنان محمد هنيدي علي الهواء حيث قاموا بألقاء أغنية " قولي عملك أيه قلبي " علي المسرح سويا .

وجه الفنانة ريهام حجاج سؤال لمحمد هنيدي عن اغرب موقف حدث معه يوم فرحة ، رد الفنان محمد هنيدي قائلا " وانا نازل من الزفة تجمع علي المعازيم وتدافعوا حتي أن العروسة كادت أن تسقط " ، مؤكدا أن شريف منير وعلاء ولي الدين هم من قاموا برفع الفستان حتي لا تسقط .

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الشخصيات الدرامية التي شاركت معه في أعماله.