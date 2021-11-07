عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام حجاج : سألت هنيدي عن أغرب موقف حصل في فرحه

هنيدي
هنيدي

حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة اليوم في برنامج هنيدي شو، الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي على قناة المحور.

قامت الفنانة ريهام حجاج بعمل وصله غناء مع الفنان محمد هنيدي علي الهواء حيث قاموا بألقاء أغنية " قولي عملك أيه قلبي " علي المسرح سويا .

وجه الفنانة ريهام حجاج سؤال لمحمد هنيدي عن اغرب موقف حدث معه يوم فرحة ، رد الفنان محمد هنيدي قائلا " وانا نازل من الزفة تجمع علي المعازيم وتدافعوا حتي أن العروسة كادت أن تسقط " ، مؤكدا أن شريف منير وعلاء ولي الدين هم من قاموا برفع الفستان حتي لا تسقط .

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الشخصيات الدرامية التي شاركت معه في أعماله.

 

 

الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج علاء ولي الدين محمد هنيدي شريف منير مسرح

ترشيحاتنا

حفلات الموسيقى العربية.. رومانسيات وائل جسار وتراث الطرب العمانى.. صور

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

طفل يولد بذيل طوله 12 سم في حدث نادر بتاريخ طب الأطفال

أفشة: وقعت لبيراميدز ولم أتخيل رحيلي.. وتوقيعي للأهلي فشل بسبب أزمة مادية

أليو ديانج: اعتبر الهدف الأول باسمي ولا يشغلني احتسابه لـ أبوجيل

محكمة أمريكية توقف قراراً لـ بايدن على مستوى الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ