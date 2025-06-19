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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية
رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية
أ ش أ

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتورة نورهان الشيخ الأمين العام المساعد، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والرابطة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعليم العالي في العالم الإسلامي.


وخلال اللقاء، نقل الأمين العام تحيات معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، معربًا عن تقديره العميق للدور الأكاديمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به جامعة القاهرة، كواحدة من أعرق الجامعات في العالم العربي والإسلامي، ومؤكدًا على أهمية التعاون مع الجامعة في تنفيذ برامج علمية ومبادرات مشتركة تخدم قضايا الأمة الإسلامية.


من جانبه، رحب رئيس جامعة القاهرة بزيارة أمين عام الرابطة والأمين العام المساعد، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بعضويتها في رابطة الجامعات الإسلامية، واستعدادها الكامل لتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ مشروعات مشتركة تعزز من مكانة الجامعات الإسلامية على المستوى الدولي.


وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بتاريخها العريق وريادتها في مختلف المجالات العلمية، تُسخر كافة إمكاناتها وتمد يدها دائمًا للتعاون البناء الذي يخدم قضايا الأمة ويواكب تطلعات شبابها، مثمنًا الدور الذي تقوم به رابطة الجامعات الإسلامية في دعم هذا المسار، من خلال السعي نحو إقامة العديد من الشراكات الفاعلة والمثمرة تعود بالنفع على جميع الأطراف.


ومن جهته، أشاد الدكتور سامى الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية بدور جامعة القاهرة وإسهاماتها العلمية والبحثية التى تعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، مؤكدا حرص الرابطة على دعم أوجه التعاون المشترك مع جامعة القاهرة وتفعيل المبادرات المستقبلية بين الجامعة والرابطة. 


وتناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والمبادرات، من بينها تنظيم مؤتمرات علمية، وإنشاء برامج تعليمية مشتركة، وتبادل المنشورات والبحوث في مختلف التخصصات ذات الاهتمام المشترك.


وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على دعم التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي، وتعزيز دورها في خدمة قضايا التنمية المستدامة، ونشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتورة نورهان الشيخ الأمين العام المساعد التعليم العالي العالم الإسلامي

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