وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الأول لعام 2024-2025

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الأول لعام 2024-2025، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمناقشة آخر المستجدات فى أنشطة المؤسسة، وآليات تطويرها من أجل نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر.

وخلال الاجتماع توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، مؤكدة على ضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لهذه الوحدات، من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوى والتخلص الآمن من المخلفات العضوية فى ظل رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوى، حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التى تضمن تخلصا آمنا من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائدا اقتصاديا للمواطن من خلال توفير غاز حيوى وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب، موضحة أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن إنشاء وحدات الغاز الحيوى المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة إنتاجية 2-6 أمتار مكعبة غاز يومى، وكذلك إنشاء وحدات متوسطة بطاقة إنتاجية من 50 - 500 متر مكعب غاز يومى.

واستهلت وزيرة البيئة الاجتماع باعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول فى العام الماضى، واعتماد محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية السابقة.

واستعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة أهم أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ عدد 100 وحدة غاز حيوي منزلي بقري فنت وزرابي الحيبة - مركز الفشن/ محافظة بني سويف، وتنفيذ عدد 16 وحدة غاز حيوي بقري بني رافع - مركز منفلوط / محافظة أسيوط، وكذلك تنفيذ عدد 6 وحدات غاز حيوي بقري الفالوجا - مركز بدر/ محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ٢٤ وحدة غاز حيوي بقرية الطوناب - مركز إدفو/ محافظة أسوان، كما تم تنفيذ عدد ٣ وحدات غاز حيوي متطورة متنقلة بمحافظة الإسكندرية.

كما تم إجراء عدد من الدراسات الفنية من أجل تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية، حيث تم إجراء دراسة حول تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، وكذلك دراسة فنية حول جدوى إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي، كما تم إجراء دراسة لتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشاريع البيوجاز، و دراسة فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات الغاز الحيوي واسعة، كما تم العمل على تطوير دليل تقييم كفاءة مشروعات الغاز الحيوي في مصر.

وفى مجال رفع الوعي البيئي بأهمية الاستفادة من المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى وقود حيوى وسماد عضوى ، ودور المؤسسة في إنشاء وحدات البيوجاز فقد تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بالتعاون مع الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بمختلف محافظات الجمهورية ومنها محافظة قنا، وسوهاج والبحيرة والفيوم.

كما أنه جارى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلاً في تصميم المجازر المطورة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2023-2024.