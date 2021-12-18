شوبير يوجه رسالة حاسمة بشان كيروش قبل مواجهة قطر اليوم

وجه الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ الجماهير المصرية قبل مواجهة قطر اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كاس العرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ ايا كان التشكيل سواء متفقين او مختلفين مع كيروش لكن المهم الفوز ان شاء الله”.

واستقر كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة قطر، اليوم السبت، على ملعب استاد 974، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بتواجد عمرو السولية على دكة البدلاء، بالإضافة إلى مشاركة محمد عبد المنعم في قلب الدفاع بدلا من محمود حمدي الونش، وتواجد محمد شريف رأس حربة على حساب مروان حمدي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة قطر:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومهند لاشين وحمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو على أن يقود هجوم الفراعنة الكبار محمد شريف.

يذكر أن منتخب مصر خسر أمام تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما سقط منتخب قطر أمام الجزائر 2-1.

ماذا قال كيروش عن مواجهة قطر:



شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية الفوز بمباراة قطر، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة:"أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث".



تابع كيروش:"لا يوجد في قاموسي كلمة خاسر، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".



وأضاف: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده وهو الفوز في يومهم الوطني، لكن سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".



وأشار:"مثلما نطلب تحسن اللاعبين، يجب أيضًا العمل على تحسين جودة الملاعب والعشب لكي يظهر اللاعبين بشكل أفضل والحكام والمنافسات بشكل عام".