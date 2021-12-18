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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم وجود كباري مشاة على طريق الواحات بأكتوبر

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن معاناة المواطنين خلال عبور طريق الواحات بمناطق 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر بالجيزة.

وقال حسين في طلب الإحاطة، إن مع النهضة العمرانية التي شهدتها المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة وخاصة مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تلك المناطق إقبالا كبيرا من المواطنين وكذلك شهدت طفرة في الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية، الأمر الذي تسبب في معاناه المواطنين خلال عبورهم الطرق وخاصة طريق الواحات.

وأضاف عضو مجلس النواب،  لا يوجد كباري مشاه علي طريق الواحات سوي عدد محدود لا يتعدى 3 كباري، أحدهم سقط عقب انهياره مؤخرا، مشيرا إلي أن ذلك العدد لا يتناسب مع التجمعات السكنية التي تم انشاءها علي جانبي الطريق ويخدمها طريق الواحات، بالإضافة إلي انتشار  علي  عدد من الخدمات علي جانبي الطريق ما يضطر  المواطنين لعبور الطريق بشكل غير آمن يهدد حياتهم.

وطالب النائب هشام حسين، بضرورة الإسراع في إعداد خطة لإنشاء كباري مشاه علي طريق الواحات تماشيا مع خريطة التجمعات السكنية علي جانبي الطريق.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي، بناءا عليه وعملا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة على توجيه طلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن معاناه المواطنين من عدم وجود كباري مشاه على طريق الواحات بأكتوبر.

الواحات مجلس النواب مجلس الوزراء وزير الإسكان 6 اكتوبر

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