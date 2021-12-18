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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جافي وجوتجيلا يمنحان برشلونة التقدم على حساب إلتشي في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بإلتشي متقدمًا عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

جوتجيلا كان البادئ بالتسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 16 بضربة رأسية رائعة، قبل أن يسجل جافي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 19.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو - إريك جارسيا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: جوتجيلا - عثمان ديمبلي - عبد الصمد الزلزولي

برشلونة الدوري الإسباني إلتشي تشكيل برشلونة عثمان ديمبلي

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