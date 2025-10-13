قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أخبار البلد

الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم

الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى ترامب
الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى ترامب

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، مباحثات هامة، بعد ظهر اليوم الاثنين، في شرم الشيخ.

وسوف يستقبل الرئيس السيسى قادة الدول المشاركين بقمة شرم الشيخ عقب وصولهم ظهر اليوم.

صورة جماعية للقادة المشاركين بالقمة

وسوف تلتقط صورة جماعية للقادة المشاركين بالقمة الساعة الثالثة مساء اليوم يعقبها مراسم التوقيع على اتفاق شرم الشيخ. وعقب مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ سوف تبدأ أعمال قمة شرم الشيخ للسلام. ويلقي السيد الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب كلمتين خلال أعمال القمة.

ويشارك في قمة "شرم الشيخ للسلام"، إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل من ملك الأردن وأمير قطر والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي وملك البحرين ورئيس فلسطين.

كما يشارك في القمة أيضا رئيس تركيا ورئيس إندونيسيا ورئيس أذربيجان ورئيس فرنسا ورئيس قبرص والمستشار الألماني.

ويشارك كذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء اليونان ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس وزراء المجر ورئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء النرويج ورئيس وزراء العراق ونائب رئيس دولة الإمارات.

كما يشارك في القمة وزير خارجية سلطنة عمان سكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الدولة للشئون الخارجية للهند وسفير اليابان بالقاهرة.

السيسي ترامب شرم الشيخ مباحثات قادة الدول

