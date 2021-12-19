عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق سرق مبلغ مالى من محل عمله بـ 15 مايو

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من محل عمله بعد ادعائه تعرضه واقعة سرقة بمدينة 15 مايو، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات ادعاء سائق بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي خاص بمحل عمله ، وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تبلغ لقسم شرطة 15 مـايـو بمديرية أمن القاهرة مـن (سائق بمخزن أعلاف كائن بمحافظة الجيزة) قرر بأنه حال سيره بالطريق الأوسطي بدائرة القسم مستقلاً سيارة  نصف نقل قيادتـه " تابعه للمخزن محل عمله" ملك صاحب مخزن أعلاف، وبحوزته مبلغ مالي لشراء كمية من الأعلاف فوجئ بقيام عدد (3) أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" قاموا باستيقاظه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه كرها عنه ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ ، وبإعادة مناقشته عدل عـن أقـوالـه ، وأقـر بـأنـه نظراً لمروره بضائقة مادية اختمرت فـى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق الواقعة ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

باستدعاء المجنى عليه ، اتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس حبس سائق سرقة مبلغ مالى سرقة واقعة سرقة

موضوعات متعلقة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بالمطرية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس وحدة الرصد البيئي بتهمة الرشوة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومها بمدينة نصر

اليوم.. محاكمة رئيس حي مصر القديمة وآخرين بتهمة الرشوة

حبس شخص وزوجته انشأ شركة وهمية بمصر الجديدة للنصب على راغبي الهجرة

اليوم.. محاكمة متهمين بقتل وسرقة سائق توكتوك في الإسكندرية

حبس مرتكب واقعة سرقة محل لبيع الهواتف المحمولة بالمقطم

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و38 وفاة

استجابة لمناشدة الأهالي .. ضبط 76 تاجر مخدرات فى بورسعيد

"ثبات التشكيل" و"مركزي الظهير الأيمن والأيسر".. طارق مصطفى يكشف أزمات منتخب مصر

دعاء قصير قبل النوم وفضل قراءة سورة الملك.. احرص عليه يوميا

بقوة 818 حصان.. مانهارت تضع لمسات ساحرة للنسخة أودي RS Q8

تيك توك يطلق خدمة لتوصيل الطلبات وينافس المطاعم التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تعطيل الدراسة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ