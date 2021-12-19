حبس سائق سرق مبلغ مالى من محل عمله بـ 15 مايو

قررت جهات التحقيق، حبس، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من محل عمله بعد ادعائه تعرضه واقعة سرقة بمدينة 15 مايو، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات ادعاء سائق بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي خاص بمحل عمله ، وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تبلغ لقسم شرطة 15 مـايـو بمديرية أمن القاهرة مـن (سائق بمخزن أعلاف كائن بمحافظة الجيزة) قرر بأنه حال سيره بالطريق الأوسطي بدائرة القسم مستقلاً سيارة نصف نقل قيادتـه " تابعه للمخزن محل عمله" ملك صاحب مخزن أعلاف، وبحوزته مبلغ مالي لشراء كمية من الأعلاف فوجئ بقيام عدد (3) أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" قاموا باستيقاظه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه كرها عنه ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ ، وبإعادة مناقشته عدل عـن أقـوالـه ، وأقـر بـأنـه نظراً لمروره بضائقة مادية اختمرت فـى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق الواقعة ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

باستدعاء المجنى عليه ، اتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.