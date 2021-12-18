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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية دمنهور يشكون من وجود مركز لتجميع القمامة أمام منازلهم

تجميع القمامة
تجميع القمامة

ارسل القارئ حمزة امين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مركز تجميع القمامة أمام منزله.

وقال أمين في شكواه نعاني نحن سكان قرية دمنهور بمحافظة البحيرة  من وجود مركز تجميع القمامه  خلف سنيما النصر الصيفي مما يتسبب في روائح كريهة للسكان.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مركز دمنهور بالبحيرة من وجود مركز تجميع القمامة والذي بينتشر به نباشين القمامه ليل ونهار وباعداد كثيره بنات وشباب  وعراك والفاظ وتشغيل اغاني طول الليل ولا يستطيع أحد من قاطني المنطقه الاحتكاك بهم لانهم بيكونوا في غير وعيهم.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

 

 

الروائح الكريهة القمامة تجميع القمامة حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731 بمحافظة البحيرة

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