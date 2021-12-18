أهالي قرية دمنهور يشكون من وجود مركز لتجميع القمامة أمام منازلهم

ارسل القارئ حمزة امين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مركز تجميع القمامة أمام منزله.

وقال أمين في شكواه نعاني نحن سكان قرية دمنهور بمحافظة البحيرة من وجود مركز تجميع القمامه خلف سنيما النصر الصيفي مما يتسبب في روائح كريهة للسكان.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مركز دمنهور بالبحيرة من وجود مركز تجميع القمامة والذي بينتشر به نباشين القمامه ليل ونهار وباعداد كثيره بنات وشباب وعراك والفاظ وتشغيل اغاني طول الليل ولا يستطيع أحد من قاطني المنطقه الاحتكاك بهم لانهم بيكونوا في غير وعيهم.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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