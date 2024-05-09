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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يطمئن على كافة ترتيبات سفر بعثة الزمالك للمغرب

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة  الأبيض  إلى المغرب، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

وتغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة بعد قليل متجهة إلى المغرب، ويترأس البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

بعثة الزمالك

وكانت إدارة النادي وفرت طائرة خاصة لسفر البعثة لتوفير سبل الراحة للفريق قبل المباراة المرتقبة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك حسين لبيب كأس الكونفدرالية الإفريقية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نهضة بركان

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